中共解放軍招收艦載機飛行員 年齡介於17到20歲身家清自

據香港星島日報，大陸解放軍海軍2025年度「招飛」近日啟動，大陸海軍同時發布了兩款由專業人士製作的宣傳視頻，吸引青年學生報考海軍飛行員。據有關規章，海軍飛行員目前僅招男性，需是理科學生，年齡需17-20歲，另外還需「本人及家庭主要成員政治歷史清白」。少數民族也能報考，但必須會使用漢語。

由於大陸第三艘航母福建艦已進入海試階段，離入列服役越來越近，其艦載機飛行員也備受矚目。因為此次招收「海軍飛行員」就意味著一旦學成，未來將成為艦載機飛行員，甚至是福建艦的艦載機飛行員。而由於解放軍後續航母造艦計畫不斷，當後續型號陸續建成，恐需更多的艦載機飛行員。

報導稱，大陸海軍公開的兩款宣傳視頻中的其中一則有約6分鐘，以電影手法介紹了中國航母的發展過程，及一名小朋友10多年前立志成為航母艦載機飛行員而最終成功。另一則視頻則僅有30多秒，用時間線閃現的方式介紹了中國的航母發展歷程，吸引青年成為中國航母艦載機飛行員。

據大陸海軍公布的招生規章，海軍「招飛」僅適合「普通高中應、往屆畢業生，男性，理科生，高考改革省份學生須選考物理和化學；具有參加2025年普通高等學校招生全國統一考試資格，及海軍開招地區學籍、戶籍；年齡不低於17周歲、不超過20周歲（出生日期在2005年8月31日至2008年8月31日之間）。」

規章上規定，考生必須符合相關「政治條件」，其中包括「本人及家庭主要成員政治歷史清白，現實表現良好，未受刑事處罰，無嚴重違紀違法問題。」而在「身體條件」方面，要求身高165至185厘米之間，體型勻稱；體重52公斤以上；雙眼裸眼遠視力不低於0.6，無色盲、色弱、斜視；無口吃，無文身，聽力、嗅覺正常。等等