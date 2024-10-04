陸籍夫婦西門町鬧事 強制出境

十月一日中共建政七十五周年，港人團體在西門町舉行「十一行動」，除高舉「光復香港時代革命」旗幟，並宣揚藏獨、台獨、疆獨等理念，被一對陸客姚姓夫婦以「今天是中國國慶節」為由阻止，雙方爆發衝突，陸委會表示「不歡迎不知自重的奧客」，兩人昨天中午已由移民署執行強制出境。

陸委會昨天指出，大陸籍姚姓夫婦違反「兩岸條例」、「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，有「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」及「原申請事由或目的消失，且無其他合法事由」等兩項事由，已經主管機關廢止其入境許可、註銷入出境許可證，並於三日由移民署依法逕行強制出境。

陸委會強調，「絕不容許是類人員在台侵門踏戶；台灣人熱情好客，但我們不歡迎不知自重的奧客」，也因兩人來台探親，但被探親人早已先回大陸，譴責兩人「一再濫用我方基於人道原則允許兩岸親人相聚之良善美意」。政府強調，大陸人士入境後不得發表對台灣自主地位有害之言論，不能從事違背對等尊嚴原則之不當行為，來台如有危害我國家安全與社會安定等違法違規行為，政府會依法即時嚴處。陸委會也表示，將繼續強化大陸人士來台安全管理。

移民署昨天也指出，兩名大陸人士由台北市警方協助該署共同查緝到案，移民署為加強外來人口人流管理，並遏止有心人士來台從事與許可目的不符之脫序行為，已廢止兩人停留許可，並於昨天執行強制出境。

公開資料顯示，處分違反入境事由的陸籍人士並非近年首次，自二○一九年四月起，包含大陸學者李毅、東南衛視兩名駐台記者都曾被我方政府下令離境；此外，旅居日本的大陸網紅王志安也於今年初來台上節目批評民進黨選舉策略後，被移民署禁止五年內入境。至於未經許可入境，則有數位「投奔自由」陸籍人士尚在司法審理中。