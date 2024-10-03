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陸客鬧場西門町遭強制出境 在台港人：建議慎防來台漏洞

中央社／ 台北3日電

中國大陸遊客1日在西門町鬧場在台港人宣講活動，經查不符來台探親申請事由，遭移民署執行強制出境。「十一行動團隊」今天對政府應對表達肯定，並建議慎防有心人士利用漏洞來台。

在台港人組成「十一行動團隊」，1日在台北捷運西門站1號出口處宣講，會前卻遭兩名中國大陸遊客破壞現場布置，將樹立的「光復香港時代革命」黑色旗幟拔起丟在地上，還出言「台灣、香港都是中國的一部分」挑釁。

十一行動團隊今天表示，對於台灣政府各部門的迅速應對給予肯定，相信任何民主國家在尊重彼此的情況下，都會容許不同聲音存在，台灣一直是如此。

十一行動團隊指出，過去幾年在台灣和其他地方屢次發生針對港人以及其他抗中夥伴的滋擾甚至是攻擊事件，可預見中共透過各種方式的跨境鎮壓不會停止。

十一行動團隊呼籲，希望台灣政府未來能謹慎審查，慎防有心人士利用漏洞來台灣，若有相應事件應加重罰則，甚至拒絕涉案人士再次入境台灣。

移民署今天發布新聞訊息指出，兩名中國大陸人士坦承在9月底入境時已知被探視親人於7月離台返陸，明顯不符申請入境探親事由，依據相關規定，廢止姚男夫妻停留許可及註銷其入出境許可證，在今天執行強制出境。

大陸委員會（陸委會）今天透過說明資料表示，中國大陸人士來台從事各項活動，不得有從事損害台灣主權、矮化台灣及違反法令的行為，違者依相關規定處置。

移民署 西門町 香港

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