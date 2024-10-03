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報告：中共黨大於法 人大制度難以疏通社會矛盾

中央社／ 台北3日電
陸委會最新一期「大陸與兩岸情勢簡報」指出，中共黨大於法、為黨立法，人民代表大會制度難以有效反映、協調社會需求，社會矛盾未能獲得有效疏通，社會潛在不滿情緒可能加劇。圖／本報資料照
陸委會最新一期「大陸與兩岸情勢簡報」指出，中共黨大於法、為黨立法，人民代表大會制度難以有效反映、協調社會需求，社會矛盾未能獲得有效疏通，社會潛在不滿情緒可能加劇。圖／本報資料照

陸委會最新一期「大陸與兩岸情勢簡報」指出，中共黨大於法、為黨立法，人民代表大會制度難以有效反映、協調社會需求，社會矛盾未能獲得有效疏通，社會潛在不滿情緒可能加劇。

大陸委員會（陸委會）官網釋出9月份大陸與兩岸情勢簡報，這份委外撰述簡報對於中國大陸全國人民代表大會（人大）成立70週年、人民政治協商會議（政協）成立75週年提出觀察。

簡報指出，中共領導人習近平提出「全過程人民民主」概念，試圖強化人大的國家治理角色，不過人大實際運作仍是執行中共指令的「橡皮圖章」，人大代表選舉由黨控制、沒有競爭性。

簡報提到，人大制度在習近平領導下獲得發展機遇，不過由於側重黨的領導，出現「黨大於法、為黨立法」現象，難以有效遏制權力濫用問題，導致地方治理中的法治漏洞與腐敗問題依然存在，未來將持續影響制度的功能發揮和國家治理的穩定性。

簡報指出，習近平強調「依法治國」，不過黨向來透過人大立法將政策合法化，削弱人大的獨立性和法治意義；人大代表選舉形式化，不能真正反映廣大民眾利益，人大決策最終集中於黨中央，更多的是黨內協商的延續，不是獨立民主機制。

簡報並指出，伴隨社會多元化發展，經濟、社會、文化漸趨複雜多樣，如何透過人大制度有效地反映、協調社會需求，將成為中共一大難題。「由於人大代表性不足，社會矛盾也難透過這一制度得到有效疏通，社會潛在的不滿情緒可能加劇。」

關於政協成立75週年，簡報提到，在習近平時期，政協職能有明顯調整，包括政治培訓、宣傳和調查研究功能的強化，目的在於提升各界對於政治方向的掌握度、推進更廣泛的統戰工作、深入基層民情蒐集。

簡報指出，在習近平時期，政協功能不僅在於對內進行社會整合，還有為黨進行更廣泛的宣傳和思想工作；對外彰顯具有特色的政治制度與西方較勁。政協從過去吸納黨外份子、展現包容、實踐統戰工作的角色轉為「為政權服務」機器。

中共 習近平 陸委會

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