快訊

氣象署最新預測出爐！山陀兒颱風持續減弱 全台剩「3縣市」達停班課標準

只維持1天！港股昨超車台股 恒指今收跌1.47%終結連6漲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
港股超越台股只維持了一天時間。香港恒生指數3日終結六連漲，收盤下跌1.47%，來到2萬2,113點。圖／美聯社
港股超越台股只維持了一天時間。香港恒生指數3日終結六連漲，收盤下跌1.47%，來到2萬2,113點。圖／美聯社

港股超越台股只維持一天時間。香港恒生指數3日終結六連漲，收盤下跌1.47%，來到2萬2,113點，再度低於台股。其中，前一日飆升的中資地產股周四普遍走跌，藍籌股龍湖集團跌幅近一成。

恒生指數周四開盤上漲0.18%，但隨後即快速走低，指數一度大跌逾4%。午盤跌勢逐步收斂，收盤下跌330點，成交額達港幣3,103億元。

香港恒生指數2日大漲，收盤上漲1,310點，以2萬2,443點超越台灣加權指數周二收在2萬2,390點，逆轉台股十個月來的領先地位。但3日收盤報2萬2,113點，又低於台股。

不過，港股投資人的熱情並未消退。上海第一財經指出，多家券商都表示，近期證券開戶量上漲，有的營業部還需要排隊開戶，也有投資者對港股的下單方式是「不問價錢直接買入」。

市場人士稱，港股近期急漲，是因先前海外資金看空時間較長，導致持續三年多的低迷。但隨著美國聯準會超預期降息，加上大陸官方日前推出超預期經濟刺激措施，導致空頭短時間內迅速回補。

華福證券分析師朱成成認為，當前港股行情「仍在途中」，後續依然存在上漲空間。結構上，若國際資金能持續回流，以恒生科技為代表的成長類股可望持續看好。

台股 港股

延伸閱讀

連漲6天 港股重登2.2萬點 超買水平54年新高

港股早盤一度跌逾4% 地產股集體重挫

利空暫歇美股反彈 法人：颱風假消化台股部分賣壓

歷年第4季台股大盤表現佳 布局台股基金或 ETF 好時機

相關新聞

看好經濟前景？美調查：預期「明天會更好」的大陸民眾 較10年前大減

哈佛大學教授馬丁懷特（Martin Whyte）和斯坦福大學中國經濟中心教授斯科特羅澤爾（Scott Rozelle）與...

經濟復甦成大挑戰...大陸祭多項刺激政策 民眾嘆「無感」

今年是中共建政75年，對中國人而言，「逢5逢10」只是小慶與大慶的區別。從建政70年到75年間，中國的最大挑戰從治理香港...

只維持1天！港股昨超車台股 恒指今收跌1.47%終結連6漲

港股超越台股只維持一天時間。香港恒生指數3日終結六連漲，收盤下跌1.47%，來到2萬2,113點，再度低於台股。其中，前...

路透：法、希、義、波蘭4國將投贊成票 歐盟料通過對中電動車加稅

路透引述消息人士報導，歐盟將於4日投票，法國、希臘、義大利和波蘭將支持對中國製進口電動車加徵高達45%的關稅，足以通過這...

外資瘋買中國股票「甚至不選股」 對沖基金買盤創史上單周紀錄 　

自從中國政府推出經濟刺激「組合拳」後，帶動A股連破關位，投資人跑步入場、「買股不選股」外，全球對沖基金也正以創紀錄的速度...

長假忙看房 港人赴穗砸5000萬橫掃3套 銷售人員忙到沒空吃飯

中國官方上周宣布調降購屋自備款比例和房貸利率，各地隨後也相繼宣布放開購房限制，激勵長假期間一線城售樓處湧現大批人潮。廣州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。