俄外長批美違背一中原則承諾 蓄意加劇台海局勢

俄羅斯駐中國大使館微信公眾號3日發布俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）慶祝中俄建交75周年的文章。拉夫羅夫在文中強調，俄羅斯在台灣問題上支持中國領土完整的立場一如既往。他並指責美國及其盟國蓄意加劇台海局勢，違背遵守一個中國原則的承諾，不斷加強與台灣當局的政治和軍事聯繫。

拉夫羅夫在這篇題為「俄羅斯與中國：久經考驗的夥伴關係與友誼」的文章指出，1949年10月2日，在中華人民共和國成立後的第二天，蘇聯就承認了新中國，並與其建立了外交關係。

文章稱，如今，俄中合作擁有新時代全面戰略協作夥伴關係的性質。而高度互信使俄中兩國能夠深入開展軍事和軍技合作、舉行聯合軍演、組織空中和海上巡邏，並在邊境地區開展友好合作。

拉夫羅夫並說，「我高興地看到，盡管美國及其盟國採取各種限制措施，但俄羅斯和中國的經濟仍然繼續蓬勃發展。」他還提到，俄中兩國在國際舞台上的密切合作值得高度肯定。雙方在朝鮮半島、南海和東海、中東和非洲局勢等最緊迫的地區問題上保持密切協調。

拉夫羅夫指出，「我們注意到，中方對烏克蘭危機秉持平衡和一貫立場。北京提出的政治外交解決該危機的倡議考慮到了一個重點問題——消除衝突根源的必要性。」

「這些根源包括北約長期以來違背俄羅斯核心安全利益向東擴張、西方在烏克蘭建立反俄軍事橋頭堡、2014年在華盛頓和布魯塞爾支持下發動的基輔政變，以及澤倫斯基政權推行的消滅與俄羅斯有關的一切事物（包括語言、文化、媒體和東正教）的政策。」

拉夫羅夫稱，俄羅斯與中國夥伴在評估西方在亞太地區推進「印太戰略」的風險方面立場接近，西方通過在該地區建立狹隘的軍事外交機制，破壞現有以東協為中心的安全架構。

他強調，今天，全球政治和經濟的焦點正不可逆轉地轉向歐亞大陸，在此背景下，莫斯科和北京正順利推進歐亞經濟聯盟和中國「一帶一路」倡議對接等大規模一體化項目。俄中倡導按照「地區問題應由本地區解決」的原則，就建立新的歐亞安全架構認真開展合作。

「我們認為，該架構應依托歐亞空間現有多邊平台，在平等和安全不可分割原則基礎上建立。我們欣然看到，習近平主席提出的全球安全倡議與俄羅斯在這一領域的主張高度契合。」拉夫羅夫說。