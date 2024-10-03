陸客與港人在西門町衝突 陸委會批奧客：已強制出境

日前中共建政75周年，港人團體在西門町舉行「十一行動」抗議中共，除高舉「光復香港時代革命」旗幟，並宣揚藏獨、台獨、疆獨等理念，被一對陸客姚姓夫婦以「今天是中國國慶節」為由阻止，雙方爆發衝突，陸委會3日表示，這對夫婦違反兩岸條例，已由移民署逕行強制出境，陸委會強調「不歡迎不知自重的奧客」。

陸委會3日午間指出，針對2名中國大陸人士於1日在西門町「藉故滋擾港人活動並發生衝突」一案，陸委會表示，依「兩岸條例」規定經許可進入台灣之中國大陸人士，不得從事與許可目的不符之活動。中國大陸籍姚姓夫婦因入境後有「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」及「原申請事由或目的消失，且無其他合法事由」等兩項事由，依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第 12 條第1項第11款及第15款，已經主管機關「廢止其入許可、註銷入出境許可證，並於今日由移民署依法逕行強制出境」。

陸委會強調，中國大陸人士入境後不得發表對台灣自主地位有害之言論，不能從事違背對等尊嚴原則之不當行為。中國大陸人士來台如有危害我國家安全與社會安定、或貶損國家主權及對等尊嚴等違法、違規之行為，政府會依法即時嚴處，「絕不容許是類人員在台侵門踏戶；台灣人熱情好客，但我們不歡迎不知自重的奧客」。

陸委會還提到，這2名陸籍人士係申請來台探親，但於9月底入境時被探親人早已於7月離台返陸，顯見當事人來台時已知不符向我方申請之入境事由，且並未居住於申請時之登錄地址。「該2名陸籍人士一再濫用我方基於人道原則允許兩岸親人相聚之良善美意，政府嚴予譴責，並將對渠等未來申請案嚴加審查」。

陸委會最後重申，政府樂見兩岸進行健康有序交流，惟兩岸交流應符合我政策立場，秉持對等尊嚴、合於法令規範。主管機關對違法案件均將依相關規定迅速裁處，政府也將繼續強化中國大陸人士來台安全管理，以維護我國國家安全與社會安定。