中國大陸十一國慶都過了 美國國務院2日晚間才發祝賀

中國大陸年輕人的財務觀，有新思考方向。小紅書上有許多年輕人分享他們在社會壓力下，經營自媒體和副業，並靠利息過著「局部退休」生活。 他們有些人已有數百萬元人民幣存款，並將日常開支盡量控制在利息數目以內，主打的就是把小錢用到極致，以此達到「局部退休」的目的。 「你會考慮挑戰用利息生活嗎？」這是一句質疑，也是一項調查。這篇文章從宏觀到微觀，告訴你大陸年輕人理財觀為何、如何改變。

2024-10-03 08:00