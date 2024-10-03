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中國大陸十一國慶都過了 美國國務院2日晚間才發祝賀
中國大陸10月1日慶祝國慶，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）直到美東時間2日晚間才發布祝賀聲明，重申致力於負責任管理雙邊關係，以及維持溝通管道暢通。
拜登政府上任以來，美中關係歷經緊張起伏，布林肯的國慶祝賀聲明從未遲到，還會配合當地時間發布；2021年與2022年在美東時間9月30日發出，去年更是提早到9月29日就公布，今年10月1日都過了還沒有動靜，引發關注。
直到2日晚間，國務院發表布林肯的聲明，祝賀中華人民共和國75周年國慶。
布林肯表示，當美國與國際社會一道應對當前全球面臨的嚴峻困難，美國依然致力於負責任管理對中關係，也會持續維持溝通管道暢通；他祝賀中華人民共和國人民來年享有和平、繁榮與幸福。
美國之音2日傍晚報導，美中計畫幾天內安排兩國元首拜登與習近平通話。
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