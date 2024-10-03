股市暴漲 訪港陸客更願大手筆花錢

據報導，中國大陸股市早前暴漲，不少民眾賺了錢，他們近日趁「十一」長假到香港遊玩時，更願花錢，其中有陸客花了港幣20萬元（下同，新台幣80萬元）買名牌手袋和首飾，並直言是因為股票賺了錢。

星島日報今天在報導中表示，隨著「黃金週」展開，大批大陸旅客來港，根據入境事務處的數字，首日就有22.2萬人次陸客入境，創疫情以來單日新高。

報導表示，由於大陸股巿在假前暴升，從本地觀光區看到的情況顯示，這次「黃金週」訪港的陸客更願花錢，比如在港島中環一帶名店，陸客摩肩接踵掃貨，也有人一擲千金買下心頭好，大有重現過往「內地豪客」之勢。

據報導，一名來自蘇州的柴姓女遊客受訪時說，這次來港遊玩一天，花了近20萬元買名牌手袋和首飾，更直言是因為近日股巿強勁，手上股票升了約一、兩成，心情大好，因此更願花費。

她說，香港的奢侈品種類較多，且價格較大陸便宜，「每次來港均會購物，若停留時間長，花費會更多」。

另一位來自上海的葛小姐說，這次與父母來港旅遊，因近日股巿大升，抵銷了不少之前的虧蝕，因此這次訪港，花費較豪爽，並「幫親戚在香港買了一對一萬元的名牌鞋」。

除了陸客外，港人也因為股市大升而更願意消費。

報導也引述香港優質旅遊服務業協會主席黃傑龍說，股巿和房巿是香港兩大經濟引擎，據其個人經驗，股巿一直是餐飲業的「寒暑表」，估計這次陸港股市飆升，肯定對餐飲及零售業有幫助，「實際上國慶正日生意表現非常突出，有一種轉勢回升跡象」。

香港餐飲聯業協會會董陳強指出，本地消費市場在中秋節之後已經好轉，「之後美國減息，股巿大升，未來巿道感覺更好」。

他表示，近期餐館食客的入座率已經回升，「客人多了兩成，檯都坐滿一半」。