快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

股市暴漲 訪港陸客更願大手筆花錢

中央社／ 香港3日電

據報導，中國大陸股市早前暴漲，不少民眾賺了錢，他們近日趁「十一」長假到香港遊玩時，更願花錢，其中有陸客花了港幣20萬元（下同，新台幣80萬元）買名牌手袋和首飾，並直言是因為股票賺了錢。

星島日報今天在報導中表示，隨著「黃金週」展開，大批大陸旅客來港，根據入境事務處的數字，首日就有22.2萬人次陸客入境，創疫情以來單日新高。

報導表示，由於大陸股巿在假前暴升，從本地觀光區看到的情況顯示，這次「黃金週」訪港的陸客更願花錢，比如在港島中環一帶名店，陸客摩肩接踵掃貨，也有人一擲千金買下心頭好，大有重現過往「內地豪客」之勢。

據報導，一名來自蘇州的柴姓女遊客受訪時說，這次來港遊玩一天，花了近20萬元買名牌手袋和首飾，更直言是因為近日股巿強勁，手上股票升了約一、兩成，心情大好，因此更願花費。

她說，香港的奢侈品種類較多，且價格較大陸便宜，「每次來港均會購物，若停留時間長，花費會更多」。

另一位來自上海的葛小姐說，這次與父母來港旅遊，因近日股巿大升，抵銷了不少之前的虧蝕，因此這次訪港，花費較豪爽，並「幫親戚在香港買了一對一萬元的名牌鞋」。

除了陸客外，港人也因為股市大升而更願意消費。

報導也引述香港優質旅遊服務業協會主席黃傑龍說，股巿和房巿是香港兩大經濟引擎，據其個人經驗，股巿一直是餐飲業的「寒暑表」，估計這次陸港股市飆升，肯定對餐飲及零售業有幫助，「實際上國慶正日生意表現非常突出，有一種轉勢回升跡象」。

香港餐飲聯業協會會董陳強指出，本地消費市場在中秋節之後已經好轉，「之後美國減息，股巿大升，未來巿道感覺更好」。

他表示，近期餐館食客的入座率已經回升，「客人多了兩成，檯都坐滿一半」。

陸客 香港 黃金

延伸閱讀

陸電商平台進軍香港 港議員憂食物和電器安全

香港男子確診M痘 潛伏期曾在台灣有高風險接觸

港「中轉易」服務範圍 擴增緬甸、宏都拉斯

牛氣逼人！香港恒指大漲重登2.2萬點大關 成功反超台股

相關新聞

中國大陸十一國慶都過了 美國國務院2日晚間才發祝賀

中國大陸10月1日慶祝國慶，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）直到美東時間2日晚間才發布祝賀聲明，重申致力...

美國之音：美中計劃安排拜登和習近平未來幾天通話

美國之音3日引述不願透露姓名的知情人士透露，美國和中國計劃在未來幾天安排美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話。

香港男子確診M痘 潛伏期曾在台灣有高風險接觸

香港衛生署衛生防護中心2日公布新增一宗M痘（mpox，舊稱猴痘）確診個案，他於潛伏期內曾到訪泰國和台灣，並於當地逗留期間...

中國首部文化涉台立法實施 陸媒稱反文化台獨

中國大陸「福建省閩台關係檔案保護條例」在1日起正式實施。根據中國媒體今日海峽報導，這是大陸首部文化領域涉台專項立法，以反...

睽違半年！美國之音：習近平與拜登擬未來數日通話

美國之音引述知情人士報導，美國和中國正計畫在未來幾天內安排總統拜登與國家主席習近平通話，兩人上一次通話是今年4月。

中國漫記／陸年輕人瘋「局部退休」 挑戰用利息過活

中國大陸年輕人的財務觀，有新思考方向。小紅書上有許多年輕人分享他們在社會壓力下，經營自媒體和副業，並靠利息過著「局部退休」生活。 他們有些人已有數百萬元人民幣存款，並將日常開支盡量控制在利息數目以內，主打的就是把小錢用到極致，以此達到「局部退休」的目的。 「你會考慮挑戰用利息生活嗎？」這是一句質疑，也是一項調查。這篇文章從宏觀到微觀，告訴你大陸年輕人理財觀為何、如何改變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。