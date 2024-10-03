香港男子確診M痘 潛伏期曾在台灣有高風險接觸
香港衛生署衛生防護中心2日公布新增一宗M痘（mpox，舊稱猴痘）確診個案，他於潛伏期內曾到訪泰國和台灣，並於當地逗留期間曾有高風險接觸，中心暫未發現個案與香港早前其他猴痘確診個案有流行病學關連。
香港明報報導，香港衛生防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的43歲男病人。他於9月24日開始出疹，分別於9月25日及27日向灣仔男性社會衛生科診所求診，病人情況穩定，已入住瑪嘉烈醫院。
中心稱，根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪泰國和台灣，於當地逗留期間曾有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與香港早前其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衛生組織。
中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士，應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。
根據疾管署的全國Ｍ痘本土病例及境外移入病例統計，台灣今年累計數Ｍ痘案例為70例，最近一例發病日為9月22日。今年境外移入的Ｍ痘病例截至目前共5例，分別為泰國2例、菲律賓1例、馬來西亞1例、大陸1例。
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