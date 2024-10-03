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美國之音：美中計劃安排拜登和習近平未來幾天通話

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美國之音：美中計劃安排拜登和習近平未來幾天通話

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國之音指出，美國和中國計劃在未來幾天安排美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話。圖為2022年11月14日，拜習在印尼巴厘島舉行的G20峰會期間會面資料照。（美聯社）
美國之音指出，美國和中國計劃在未來幾天安排美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話。圖為2022年11月14日，拜習在印尼巴厘島舉行的G20峰會期間會面資料照。（美聯社）

美國之音3日引述不願透露姓名的知情人士透露，美國和中國計劃在未來幾天安排美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話。

拜登和習近平上一次通話是在今年4月。兩人2023年11月曾在舊金山進行了面對面的會談。

美國國務卿布林肯上周五（9月27日）與大陸外交部長王毅會談後告訴記者，雙方都「強調有必要保持中美領導人之間的溝通渠道暢通」。

大陸外交部當時發布的新聞稿指出，雙方一致認為王毅與布林肯的會晤是坦誠、實質性的，認同中美兩國需要找到長久和平共存之道。雙方將繼續落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，開展對話合作，妥善管控分歧，爭取兩國關係穩定、健康、可持續發展。

布林肯上周在紐約表示，「我們還一致認為，領導人溝通很重要。因此，我完全預計，我們將在未來一周和幾個月內看到雙方的通話。」

預計台灣問題仍會是下一次拜習通話的重點議題之一。王毅9月27日在與布林肯會談時強調，「當前台海局勢的最大危險是賴清德之流越來越猖獗的台獨行徑。」

王毅稱，台獨與台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對台獨，支持中國和平統一。

布林肯 拜登 王毅 美國 習近平

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