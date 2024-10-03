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解放軍報：有信心、能力完成統一

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中共建政七十五周年前夕，中共總書記習近平在十一招待會上的談話包含不少涉台內容，解放軍報昨日則釋出鷹派聲音，指「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標」、「更有能力完成祖國統一大業」。

解放軍報昨日在頭版右上角刊登署名「本報評論員」的文章「歷史的車輪誰都無法阻擋」，就習近平在「十一」招待會上的涉台談話進一步闡述，文章指出，「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有條件、更有信心、更有能力完成祖國統一大業」。

文章還提到「前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。文章強調，「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，重申共軍盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。文章強調祖國完全統一是「人民軍隊的神聖使命」。

另，大陸官媒央視亦推出十二集「三大戰役」紀錄片，宣傳共軍在遼西、平津、徐蚌會戰情況，包含「殲滅與改編」國軍的「戰果」，並講述中共領導共軍與「國民黨反動派」戰略決戰過程。共軍東部戰區則發布MV「東風破」，歌詞有「洲際導彈指天涯」、「指哪打哪定乾坤」。

今年三月大陸人大「解放軍與武警代表團」發言人吳謙宣示將「打獨促統」，五月賴清德總統發表就職演說後，共軍發動「聯合利劍A」軍演，當時解放軍報就刊文指，對一切台獨分裂活動和外部縱容挑釁，「全軍官兵絕不容忍、絕不姑息，時刻聽從黨和人民召喚，堅決完成黨和人民賦予的使命任務，絕對不允許任何勢力以任何形式、任何名義把台灣從中國分裂出去」。

中共 共軍 解放軍

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解放軍報評論員文章：人民軍有能力粉碎任何分裂國家的活動

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