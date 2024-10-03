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陸海警首度進入北極海 與俄聯巡

聯合報／ 記者廖士鋒羅印冲／綜合報導
大陸海警近年不斷拓展執法區域，並於日前首度前往北極海。圖／取自中國海警微信公眾號
大陸海警近年不斷拓展執法區域，並於日前首度前往北極海。圖／取自中國海警微信公眾號

大陸海警近年不斷拓展執法的區域，繼巡航突破到國際換日線以東區域、首次帶直升機隨艦執行公海飛行執法後，日前更首度前往北極海區域，與俄羅斯海警聯合巡航。針對中俄近年強化在北極合作，美軍今年七月發布的北極戰略報告就曾示警，中俄在極地的聯合活動可能增加發生誤判、事故和環境退化等風險，美軍須做好應對準備。

據央視軍事二日消息，「十一」期間大陸與俄國海警艦艇編隊抵達北極海，這是大陸海警艦艇首次進入北極海海域。大陸海警局強調進入北極海「全面檢驗了海警艦艇陌生海域遂行任務能力，為積極參與國際和地區海洋治理提供了有力支撐」，並貼出一張照片，在艦艇甲板上海警官兵舉起中共黨旗，手持「中國海警心向黨，北冰洋上顯忠誠」的長幅標語。

此次大陸海警由梅山艦、秀山艦編隊，九月十三日前往海參崴外海的彼得大帝灣執行雙方年度聯演聯巡，聯演結束後再組成艦艇編隊，赴北太平洋公海開展聯合巡邏。

美國海岸防衛隊一日表示，上周六發現大陸與俄國海警編隊在白令海聯合巡邏，當時艦艇正在朝東北方向行駛，是美方觀察到的大陸海警船的最北位置，第十七區指揮官狄恩少將指，「這次活動表明我們的戰略競爭對手對北極地區的興趣日益濃厚」。

美國副防長希克斯七月廿二日說，美國看到中俄在北極不斷加強軍事和經濟合作，中國除了是俄羅斯在北極開發能源的主要資助者，還曾與俄軍在阿拉斯加外海舉行聯合軍演。她警告，中俄在極地的聯合活動可能增加發生誤判、事故和環境退化的風險，美軍須做好應對準備。

另，習近平昨日也與普亭互致賀電慶祝中俄建交七十五周年。習近平表示，面對百年未有之大變局，雙方政治互信持續加深，務實合作成果顯著。他強調「我高度重視中俄關係發展」，願與普亭一道努力「不斷拓展中俄全方位務實合作」；普亭則表示，當前俄中關係處於歷史最高水平，相信雙方將全面落實他與習近平的共識，進一步鞏固關係，「促進歐亞大陸及全球安全穩定」。

近期大陸與俄羅斯的軍事合作不斷進行中。俄羅斯衛星通訊社昨日援引俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫說法指，雙方武裝力量合作已成為世界實踐的新詞彙，在沒有正式結盟的情況下定期舉行大規模軍事演習；雙方關係沒有「主」和「從」。中共駐俄大使張漢暉則說，「面對美國咄咄逼人的攻勢」，兩國密切協調立場，加強戰略協作，以實際行動維護自身國家利益和地區安全穩定。

中共 俄羅斯 北極 美國

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