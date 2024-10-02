美中台海恐發生衝突？ 美國前「中國屋」負責人：不是不可避免

前美國國務院亞太副助卿華自強最近接受美國之音專訪時，就台灣議題提到，美國與中國大陸間的衝突「不是不可避免」，美國的核心利益是和平與穩定，美國對大陸的政策是否有變化，將於明年新內閣底定就會知道。

華自強（Rick Waters）曾長期在美國國務院工作，並於2021年到2023年擔任美國國務院負責中國與台灣事務的副助卿，且成為美國國務院「中國事務協調辦公室」（Office of China Coordination，也稱「中國屋」）的首任負責人，目前他已轉任政治風險諮詢公司歐亞集團中國業務總經理。

美國之音日前播出對華自強的專訪，他指出，2022年時任美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，美中關係「螺旋式下降」，去年舊金山拜習會後，「現在擁有的是圍繞領導層管道建立的更加穩定的平台」，一些正在共同努力的適度區域及高級別授權管道網絡，包括蘇利文（Jake Sullivan，白宮國安顧問），嘗試在邊界、護欄內管理衝突和競爭，以避免2022年完全螺旋式下降的情況。

華自強表示，在美中關係中，當雙方沒有對話時，有時會誤解對方的意圖，意味著會從原本的「競爭基礎線」上轉變為更大程度的波動。不過他指出雙方仍有部分利益重疊，例如軍事關係，雙方領導人都不希望發生失誤與衝突。

關於台灣議題，他表示儘管美國與大陸雙方都對這個議題不太滿意，但美國利益的核心是和平與穩定，如果以此為出發點，衝突不是不可避免，但美台關注如何確保北京領導層永遠不會認為軍事選擇可行、或者成本可接受。如果這個狀態可以維持，那將由外交官和雙方溝通管道來謹慎處理此問題。

就美國對中國大陸的政策，華自強認為，15或20年前美國的目標是利用這些管道直接影響大陸政策各方面的演變，今天發生的變化是這些管道的目標不同了，其目的是確保雙方明確了解對方的意圖，並負責任地管理策略問題。此外這也涉及第三國與聯盟如何看待美國的努力。

他也認為，美國對中國大陸政策會出現改變還是會保持一致，只有到明年春天內閣就位時才會知道。就拜登（Joe Biden）卸任前可能將與習近平再度會晤，華自強說可能在巴西的G20峰會或者秘魯的APEC會議舉行，這在（美國）總統過渡期間具有重要意義，可以利用它作為幫助新舊政府交替過程中建立橋樑的機會。

值得注意的是，9月中旬赴北京參加香山論壇時，華自強曾說，美國對台灣政策以歷史文件為基礎，包括中美建交公報、台灣關係法，整體框架沒有改變，「改變的是台灣的政治生態，讓北京與台北雙方的分歧越來越大」。