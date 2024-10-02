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中東局勢動盪...陸籲「反對激化矛盾」 從黎巴嫩撤離215名中國公民

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸已分兩批自黎巴嫩撤215位中國公民。圖為10月1日，從黎巴嫩撤離的中國僑民在賽普勒斯辦理入境手續。圖／新華社
中國大陸已分兩批自黎巴嫩撤215位中國公民。圖為10月1日，從黎巴嫩撤離的中國僑民在賽普勒斯辦理入境手續。圖／新華社

據大陸央視新聞報導，146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬2日晨乘包機安全抵達北京首都國際機場。截至2日，已有兩批次共計215位中國公民安全撤離，其中包括3位香港居民和1位台灣民眾。

新華社報導，隨著黎以衝突升級，為保護在黎巴嫩中國公民人身財產安全，中國政府組織先後兩批撤僑。第一批69名在黎巴嫩中國公民及11名外籍家屬乘船前往賽普勒斯，第二批146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬乘坐包機返回北京。

報導稱，由中方承建的援黎巴嫩國家高等音樂學院項目作為此次撤離臨時集結點。據不完全統計，在黎中國公民超過200人，其中150餘人為該項目人員。

另，針對北京時間10月1日，以色列對黎巴嫩南部開展地面軍事行動；2日凌晨，伊朗對以色列本土進行軍事打擊，大陸外交部2日也發布新聞稿對當前中東局勢動盪表達深感憂慮。

大陸外交部發言人重申反對侵犯黎巴嫩主權、安全和領土完整，反對激化矛盾擴大衝突。呼籲國際社會特別是有影響力的大國切實發揮建設性作用，避免局勢進一步動盪。

大陸外交部發言人稱，中方認為，加薩停火止戰一直未能實現是中東局勢本輪動盪的根源，各方應盡快實現加薩全面、持久停火。

北京 黎巴嫩

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