打破傳統？中共昨建政75週年 港媒：美國至今仍未電賀

昨天是中共建政75週年（中國國慶），俄羅斯總統普亭及北韓領導人金正恩已向中國國家主席習近平發送賀電。據香港南華早報報導，美國方面打破傳統，直到今天仍未正式發電祝賀。

相形之下，根據報導，美國10月1日分別向同一天慶祝獨立的奈及利亞和塞浦路斯，以及今天慶祝獨立的幾內亞發出賀電。

報導指出，在傳統上，美國國務院會在10月1日中國「國慶」日前，向中方公開表示祝賀，就像對其他所有建交國家一樣。其中，美國國務院分別在2022年9月30日及2023年9月29日祝賀。

另一方面，已有歐洲國家領導人或高官向中國發送賀電。而俄羅斯領導人（普亭，Vladimir Putin）及北韓領導人（金正恩）也已向中方發送賀電。

儘管如此，美國國務院亞太助卿康達（DanielKritenbrink）9月30日出席了中國駐美大使館舉行的中共建政75週年招待會。他在會中表示，美國依然致力於維持「投資、結盟和競爭」的對中戰略，也致力於負責任地管理這項最複雜且最重大的雙邊關係。