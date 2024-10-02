報告：北京香山論壇 目的爭取國際論述權

陸委會最新一期大陸與兩岸情勢簡報剖析北京香山論壇舉辦意涵。簡報內容指出，北京香山論壇為中共解放軍配合黨國政策的輿論場，目標在於建構國際論述權、擴大影響力。

大陸委員會（陸委會）釋出最新一期大陸與兩岸情勢簡報，這份委外撰述簡報內容提到，第11屆北京香山論壇邀請了許多南方國家學者，會上提到了許多與南方國家相關議題，顯示拉攏南方國家意圖，試圖發揮更大影響力。

簡報提到，論壇原名「香山論壇」，起初是討論亞太地區安全「純二軌」對話平台，每2年舉辦一次；2014年起升級為「一軌半」，邀請國家國防軍事領導人、國際組織代表、學者等與會，改為每年舉行；2018年起更名為北京香山論壇。

簡報點出論壇的調整反映了中國大陸政治變化。中共領導人習近平上任後，積極地採取對外策略，在國防軍事領域也要創造自己的論述，以擴大國際影響力；北京香山論壇的變化也反映中國大陸與以美國為主的西方國家的緊張關係。

簡報指出，由於中國大陸在台海、南海等軍事脅迫作為，使北京在每年5月舉辦的新加坡香格里拉論壇上，屢屢成為被批評對象，為了捍衛立場、強化論述、發揮影響力，北京勢必得善用北京香山論壇主場優勢。

簡報強調，北京香山論壇是中共解放軍配合黨國政策的輿論戰場，目的在於建構國際論述權與擴大影響力；對岸官方媒體報導也多僅報導對於北京形象有利的論點，明顯述說對象是一般民眾，試圖營造北京的想法深獲全球認同的氛圍。

簡報表示，北京香山論壇淪為對內宣傳的平台、對外博取論述權、影響力的管道縱使安排了3天會期，期間有全體會議、分組會議、研討會、高端訪談、中外名家對話等場次，內容討論可達到的深度讓人質疑。

第11屆北京香山論壇於9月12至14日期間在北京舉行，以「共築和平、共享未來」為主題，強調「全球南方」參與。據主辦單位統計，計有包括美國在內100多個國家、500多名國際組織官方代表、200多名中外專家、學者與會。