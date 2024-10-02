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港男發文討論殺死特首 今遭裁定煽惑罪成

中央社／ 香港2日電

香港一名63歲男子在「反送中」運動餘波時在網上發文討論如何殺死時任香港行政長官林鄭月娥，今天遭區域法院裁定「煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪」罪成，押後下週判刑。

官方香港電台今天報導，被告於2020年2月在社交平台發文，討論如何殺死林鄭月娥。「反送中」於2019年初爆發，整場運動延伸至2020年初。

據報導，辯方的抗辯理由是被告在網上提出的想法根本不可能實現，是「天馬行空」，但法官不接受，認為被告知道2019及2020年社會正發生示威和暴亂事件，卻刻意淡化發文意圖，低估了發文所產生的效應。

法官提到，被告在社交平台有700多名朋友，從留言可見，發文所衍生的討論延續了傷害特首的想法。

法官又表示，即使最終沒有人實際犯事，煽惑他人仍屬犯罪，而考慮到2019年的社會氛圍，不認為被告是在開玩笑，又指根據當時情況，「任何激進行為已經不能視為天馬行空，絕無可能」。

林鄭月娥 香港

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