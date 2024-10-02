習電賀石破茂當選首相 望日相向而行、致力建構穩定中日關係

據新華社，大陸國家主席習近平10月1日致電石破茂，祝賀他當選日本首相。習近平指出，希望日方同中方相向而行，致力於建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

習近平賀電表示，中國和日本是一衣帶水的鄰邦。兩國走和平共處、世代友好、互利合作、共同發展之路，符合兩國人民根本利益。希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件的原則與共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

另，同日，國務院總理李強向石破茂致賀電，表示雙方應維護兩國關係政治基礎，加強友好、互信與合作，更好造福兩國人民。

而10月2日是中俄建交75周年，習近平也同俄羅斯總統普亭互致賀電，​​熱烈慶祝兩國建交75週年。普亭在賀電中表示，目前，俄中關係處於歷史最高水準。雙方在政治、經貿、科技等各領域積極合作，在國際及區域事務中高效協作，共同致力於建構公正的多極世界格局。

習近平指出，中俄互為最大鄰國，同為世界強國及主要新興市場國家。建交75年來，雙方從兩國和兩國人民的根本利益出發，在深刻總結歷史經驗的基礎上，推動中俄關係不斷提質升級，永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏成為兩國關係最本質的特徵。

他在賀電中稱，特別是新時代以來，在我同普丁總統共同戰略引領下，面對百年未有之大變局，雙方政治互信持續加深，務實合作成果顯著，世代友好深入人心，為增進兩國人民福祉，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出重要貢獻。

習近平強調，我高度重視中俄關係發展，願同普丁總統一道努力，以兩國建交75週年為契機，牢牢把握雙邊關係前進的方向，不斷拓展中俄全方位務實合作，共同促進兩國高品質發展與現代化建設，為維護世界和平穩定、推動建構人類命運共同體做出新的貢獻。

普亭則表示，四分之三個世紀前，俄羅斯在世界上第一個承認中華人民共和國並迅速與新中國建立起密切的合作關係。俄中緊密、互利的關係成功經受住了時間的考驗。目前，俄中關係處於歷史最高水準。雙方在政治、經貿、科技等各領域積極合作，在國際及區域事務中高效協作，共同致力於建構公正的多極世界格局。

他說，他相信，雙方將全面落實我同習近平主席會晤達成的一系列共識，進一步鞏固俄中新時代全面戰略協作夥伴關係，促進歐亞大陸及全球安全穩定。