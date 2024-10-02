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中國海警艦廷進入北冰洋 中勢力首度投射、與俄展開聯合巡航
《央視新聞》微博號報導稱，日前，中俄海警艦艇編隊抵達北冰洋。這是中國海警艦艇首次進入北冰洋海域，有效拓展了海警遠洋航行範圍，全面檢驗了海警艦艇陌生海域遂行任務能力，為積極參與國際和地區海洋治理提供了有力支撐。
另《央視軍事》微博號則報導稱，大陸十一國慶期間，中國海警艦艇編隊抵達北冰洋，與俄羅斯海警展開聯合巡航，這也是中國海警艦艇首次進入北冰洋海域。
報導稱，中國海警執法員在海警梅山艦的飛行甲板上齊唱國歌，共慶中華人民共和國75週年華誕！9月21日起，中俄海警艦艇編隊展開北太平洋聯合巡航。
中國海警局網站在9月29日發布消息稱，日前，中俄海警艦艇編隊在北太平洋公海執行聯演聯巡任務。編隊依據聯合國大會46/215號決議及《北太平洋公海漁業資源養護與管理公約》，依法對作業船隻進行檢查，積極維護北太平洋公海漁業生產秩序。其間，編隊也進行了聯合搜救、聯合損管救生、聯合搜索違法船隻等演練，展現了雙方高效協同配合能力。
但今天央視新聞及央視軍事的報導顯示，大陸海警艦艇已在這兩天進入了北冰洋，締造了中國海警船首次在北冰洋巡航的紀錄。
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