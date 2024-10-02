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宣示「解放台灣」？中共建政75周年 央視力推這部紀錄片　

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為慶祝中共建政75周年，央視自9月30日起推出紀錄片「三大戰役」。（取自CCTV紀錄微信公眾號）
為慶祝中共建政75周年，央視自9月30日起推出紀錄片「三大戰役」。（取自CCTV紀錄微信公眾號）

10月1日是中共建政75周年，官媒央視自9月30日開始力推「獻禮」紀錄片「三大戰役」（台稱「三大會戰」）。是描述1948年9月至1949年1月間，解放軍與國軍在第二次國共內戰中的三次關鍵戰役，均以解放軍的勝利告終。並回答為什麼中國共產黨能夠最終贏得勝利，建立新中國。

據央視介紹，為慶祝中華人民共和國成立75周年，該台影視劇紀錄片中心出品的紀錄片「三大戰役」於9月30日播出。該片以真實影像和原始文獻為基礎，透過採訪專家和戰爭親歷者，用地圖展示、情景再現等手段，紀錄片「三大戰役」。

全景式展現遼瀋（台稱「遼西」）、淮海（台稱「徐蚌」）、平津三大戰役（台稱「三大會戰」）的戰爭歷程，從更為廣闊的視角出發，解讀三大戰役的重大歷史意義。

央視指出，1948年9月12日至1949年1月31日期間，解放軍取得的遼瀋（台稱「遼西」）、淮海（台稱「徐蚌」）、平津三大戰役的勝利，不僅是中國人民革命戰爭的歷史轉折點，也奠定了中國革命取得全國勝利的堅固基礎。

紀錄片「三大戰役」以清晰的歷史講述，深入的戰略剖析，鮮明的人物刻畫和飽蘸濃情的紀錄語言，用大量真實史料，展現了戰爭帶來的血與火的考驗，深刻揭示了和平來之不易、新中國來之不易。

解放軍報曾於2022年7月26日，以題為「平津戰役：鑄就偉大勝利的關鍵一役」指出，平津戰役（會戰）是軍解放戰爭戰略決戰階段三大戰役中的最後一役，也是關鍵一役。

平津戰役（會戰）中，解放軍不僅充分發揮軍事優勢，快速分割圍殲對手，更發揮了政治優勢，用和平方式解放北平這座歷史文化古都，使華北絕大多數地區獲得解放，並和其他解放區連成一片。這為解放軍在進軍全大陸時解決殘存之敵提供了參考和借鑑，更為解放全中國、建設新中國奠定了重要基石。

戰爭 紀錄片 解放軍

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