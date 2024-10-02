民進黨炒作2758決議 前國台辦副主任：改變不了台灣是中國一部分

民進黨政府近期炒作聯大第2758號決議，公然主張該決議文中沒有提到台灣，沒有處理台灣國際地位問題，因此無權據以剝奪台灣參與聯合國，以及其他政府間國際組織的權利。

大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希發表評論稱，民進黨當局想在這個問題上挖空心思做文章，是枉費心機，完全徒勞，改變不了台灣是中國領土的一部分。

王在希於微博「在希觀察」上指出，現在民進黨賴清德當局企圖以2758號決議沒有提及台灣是中國一部分，來證明台灣不是中國一部分，是何等的荒唐和滑稽可笑。賴清德想搞台獨挑戰2758號決議也不奇怪，奇怪的是國民黨在這個涉及一個中國原則的問題上，也跟著瞎起哄，實在是不應該，也有點對不起老蔣了。老蔣九泉有知，也會啼笑皆非。

他表示，眾所周知，1971年的聯大2758號決議，主要是解決中國在聯合國的代表權問題。

王在希提到，1949年中華人民共和國成立後，從大陸退守台灣的國民黨當局一直以「中華民國」的名義佔據著聯合國的席位。直到1971年，中華人民共和國成立22周年的時候，在廣大第三世界國家的支持下，聯合國大會才以多數票通過恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位，毛主席曾經風趣地說，中國是被第三世界的朋友抬進聯合國。

他指出，當年蔣介石在國際社會堅持所謂「漢賊不兩立」的立場，有你就沒有我，絕對不接受「兩個中國」。所以當中華人民共和國堂堂正正地進入聯合國的時候，台灣國民黨當局就捲舖蓋走人。

這也恰恰說明了世界上只有一個中國，關鍵是看哪個政府代表中國。大陸取代台灣當局成為聯合國安理會常任理事國席位，解決的就是中國代表權的問題。

王在希表示，2758號決議難道還需要說明台灣是中國一部分嗎？如果台灣不是中國領土一部分，為什麼會由大陸的中華人民共和國政府取代台灣當局呢？這兩者之間的關係，無需贅言，不言自明。

正如國台辦發言人指出：1971年26屆聯大是在表決通過2758號決議前，先高票否決了「兩個中國代表權提案」和「一中一台及台灣自決提案」。這意味著聯合國是在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。

王在希強調，「一個中國」原則在國際社會是有高度的共識的。現在聯合國190多個國家，有182個與中國建交，都承認「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土的一部分。」