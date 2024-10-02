中俄建交75周年 陸大使：金磚喀山峰會中願同俄發揮「雙引擎」作用

據俄羅斯衛星通訊社報導，中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄羅斯媒體採訪時表示，俄中關係75年來展現強大韌性和廣闊前景。

張漢暉表示，中俄相關部門正積極協調解決支付結算問題。他說，中俄金融合作是兩國務實合作的重要組成部分和堅實可靠保障。近年來，中俄雙邊貿易本幣結算份額大幅增長，雙方金融機構通力合作以滿足兩國貿易結算、資管、保險等市場需求。

他並表示，中方願同俄方發揮「雙引擎」作用，全力支持俄方履行金磚主席國職責。

張漢暉說：「喀山峰會是金磚歷史性擴員後舉行的首次領導人會晤，具有特殊重要意義，受到國際社會高度關注。目前，中俄雙方正就中方與會事宜保持溝通。中方願同俄方發揮「雙引擎」作用，全力支持俄方履行主席國職責，弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，推動峰會取得圓滿成功。」

張漢暉表示：「我們也願以喀山峰會為契機，鞏固同所有金磚夥伴團結協作，提升『全球南方』的話語權和影響力，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動建構人類命運共同體。金磚務實合作提質升級。」

今10月2日是中俄建交75周年，1949年10月2日，蘇聯在中華人民共和國宣布成立後的第二天就成為第一個承認中華人民共和國的國家。大陸國家主席習近平同俄羅斯總統普亭今天就中俄建交75週年互致賀電。

張漢暉說：「中俄建交75年來走過了極不平凡的歷程，在雙方共同努力下，兩國關係展現出強大的韌性和廣闊的前景。」

張漢暉指出，兩國務實合作強勁有力，中俄經濟優勢互補，具有強大韌性與合作潛力。他說：「尤其近年來，兩國務實合作克服外部壓力衝擊，呈現基本平穩、驅動力足、互補性強的特徵。一是貨物貿易規模大幅提升。中國連續14年穩居俄第一大貿易夥伴國地位，2023年雙邊貿易克服外部不利因素影響，提前實現兩國元首確定的2000億美元目標，達到創紀錄的2401億美元。8月，中俄貿易額達1584.7億美元，年增1.9%。

他指出，兩國項目合作穩步推進。兩國能源、化工、航太、互聯互通等領域重大計畫合作順利實施，黑河界河公路橋、同江界河鐵路橋陸續通車，成為造福兩國人民的「友誼之橋、發展之橋」。四是企業和地方合作展現活力。兩國企業及地方互訪代表團數量呈現井噴式成長，中資企業積極探索在俄本地化生產。 2024年5月，第八屆中俄博覽會和第四屆中俄地方合作論壇在哈爾濱成功舉行，成為兩國經貿合作的靚麗「名片」。

張漢暉表示，策略協作緊密「給力」。中俄同為聯合國安理會常任理事國、金磚國家、上海合作組織等國際和區域組織的成員國，始終堅持不懈促進世界多極化和國際關係民主化，倡導和實踐真正的多邊主義，為紛繁複雜的國際情勢注入更多穩定性和正能量，為推動全球治理體系變革彰顯負責任大國擔當。