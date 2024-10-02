解放軍報評論員文章：人民軍有能力粉碎任何分裂國家的活動

在大陸十一國慶次日，大陸軍方機關報解放軍報刊載一篇以「歷史的車輪誰都無法阻擋」為題的評論員文章，文章指出， 「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！實現祖國完全統一，是人民軍隊的神聖使命。人民軍有信心有能力粉碎任何破壞國家統一、分裂國家的活動。

這篇是以學習貫徹習近平主席在慶祝中華人民共和國成立75週年招待會上講話為主旨的第二篇評論員文章，並且顯目地刊登在大陸國防部網站的主頁上。

對於習近平在當天講話中提及：「實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋！」文章指出，習近平從強國建設、民族復興的戰略全局出發，對紮實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業提出明確要求，發出了全體中華兒女的共同心聲，宣示了全體中華兒女對實現祖國完全統一的堅強決心意志和堅定信念。

文章稱，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，是走和平發展道路的現代化。實現中華民族偉大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。中共自十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」「港人治港」「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港、澳門維持長期繁榮穩定發展的良好態勢；提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

它稱，實踐充分證明，紮實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業，符合港澳台同胞利益，符合國家根本利益，符合全體中華兒女共同願望。

文章指出，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有條件、更有信心、更有能力完成祖國統一大業。同時，前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。我們要居安思危、未雨綢繆，堅決克服一切不確定難預料的風險挑戰。任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐！

它稱，面向未來，我們要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」「港人治港」「澳人治澳」、高度自治的方針，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定。

它指出，必須清醒認識到，「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

文章表示，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分離主義分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！

它稱，實現祖國完全統一，是人民軍隊的神聖使命。人民軍有信心有能力粉碎任何破壞國家統一、分裂國家的活動，有信心有能力維護國家主權、安全、發展利益，有信心有能力維護香港、澳門長期繁榮穩定。全軍要始終堅持黨的領導，保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備狀態，紮實做好軍事鬥爭準備，以堅如磐石的意志和強大能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。