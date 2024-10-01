中共建政75年 大陸大使喊話美國不能拆梁毀柱

今天是中共建政75週年，中國駐美大使謝鋒在華府公開呼籲美方，「中美關係大廈」是兩國幾代人一磚一瓦建起來的，不能拆梁毀柱，而應添磚加瓦，建穩築牢。他再度揚言，「台灣問題」是中美關係第一條不可逾越的紅線。

謝鋒還說，美國大選是美國自己的事，中方過去沒有、今後也不會干預。同時，中方堅決反對為了撈取選票打「中國牌」、拿中國說事、消費中美關係。

據中國駐美使館官網，中國駐美國大使館當地時間9月30日晚上舉行慶祝中共建政75週年招待會。謝鋒發表致辭，美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）等700多名中美各界人士出席。

據央視新聞報導，謝鋒在致辭中稱，國與國打交道，首先要回答好彼此是夥伴還是對手這個「管總（統管整體）的問題」，如果衣服第一粒扣子沒扣對，剩下的都會扣錯。一段時間以來，越來越多美國有識之士理性發聲，反思把中國作為對手將陷入敵視與對抗相互催化的惡性循環，呼籲不要讓噩夢裡的中國取代現實世界的中國。

謝鋒說，拿「國強必霸」鏡像中國是戰略誤判，渲染中國是「步步緊逼的威脅」是危言聳聽，鼓吹新興大國與守成大國對抗的「宿命論」更是不負責任。他表示，堅持合作共贏，就要謀雙贏，不要搞零和。作為世界上最大的開發中國家和已開發國家，中美具有很強的互補性，中美關係史就是一部優勢互補、雙贏共贏的歷史。

謝鋒並稱，有競爭是自然的，但應該公平公正、你追我趕，而不是你死我活、搞零和博弈。競爭不是中美關係的全部，講競爭也要講合作，1＋1大於2的互利合作沒有上限。堅持和平共處，就要守底線，不要開倒車。作為安理會常任理事國和核大國，中美不僅要和平共處，而且應該為世界和平擔當盡責。

謝鋒再度揚言，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，「以台制華」如同萬丈深淵上走鋼絲，縱容支持台獨終將養虎為患、引火焚身；「一個中國原則」是維護台海和平的定海神針，中美三個聯合公報是防止脫軌失控的最有效護欄。

他又說，中國人民發展經濟、追求美好生活的權利不可剝奪，打貿易戰科技戰是「雙刃劍」，打造「小院高牆」只會畫地為牢、損人害己。

謝鋒還說，美國大選是美國自己的事，中方過去沒有、今後也不會干預。同時，中方堅決反對為了撈取選票打「中國牌」、拿中國說事、消費中美關係。

他最後說，從善如登，從惡如崩。中美關係大廈是兩國幾代人一磚一瓦建起來的，不能拆梁毀柱，而應添磚加瓦，建穩築牢。