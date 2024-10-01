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中共執政75年超越蘇共 外媒：未來關鍵在經濟與美中競爭

中央社／ 台北1日電
美聯社報導，中共建政至今滿75週年，已超越蘇共執政的74年，且在蘇聯解體逾30年後仍屹立不搖。圖／法新社
美聯社報導，中共建政至今滿75週年，已超越蘇共執政的74年，且在蘇聯解體逾30年後仍屹立不搖。圖／法新社

美聯社報導，中共建政至今滿75週年，已超越蘇共執政的74年，且在蘇聯解體逾30年後仍屹立不搖。但中共能否長期執政，將取決於如何因應中國經濟成長趨緩，以及與美國競爭的加劇。

報導說，中國共產黨這個「強大而令人畏懼」的組織，已統治擁有世界近5分之1人口的中國長達75年，超過了曾統治俄羅斯74年的蘇聯共產黨。並且，中共1949年在中國建政掌權後，安然度過多年來由自身製造的動亂。

報導提到，如今中共的目標是希望建立一個更強大的中國，並在2049年建政100年時實現國家「偉大復興」，這同時代表中共統治中國屆滿100年。

報導指出，美蘇冷戰時期，共產主義與計畫經濟連結，民主則與自由市場連結。然而，中共執政打破了這種連結模式，轉而釋放出部分市場力量，同時阻止任何可能挑戰其執政權力的民主運動。

當時，西方國家原本希望中國政治體制會不可避免地轉向民主，如同許多其他亞洲國家在經濟成功發展後的轉變。如今證明，這種設想是一廂情願。

報導指出，演變至今，中共在習近平領導下正在復興馬克思主義。隨著經濟成長明顯趨緩，中共開始壓制異議人士和任何被認為可威脅其統治的人。同時，中共再度強調習近平及黨在中國大小事務中的核心作用，並加強對經濟的控制，遏制一度野心勃勃的中國科技巨頭們。

然而，這一轉變已引發一些勞工、企業經營者和外國投資人的擔憂，擔心中國經濟正需要市場力量重新站穩腳跟之際，中共卻在抑制市場力量。

香港大學政治理論專家貝淡寧（Daniel Bell）表示，有觀點認為，一旦中國成為資本主義，就會放棄共產主義，但「那只是暫時性的」。中國的發展軌跡符合馬克思主義思想，也就是一個國家需要經歷資本主義階段發展經濟後，再過渡到共產主義。

報導提到，中共領導階層早已探究過前蘇聯的失敗，並決心防止中國出現類似的結果。然而，隨著中國人口老化，以及經濟上與地緣政治上的野心，使中國可能與一些鄰國乃至世界超級大國美國發生衝突。中共在邁向建政百年目標所剩下的1/4個世紀，將面臨一系列新的挑戰。

中共 習近平 蘇聯

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