中共建政75周年 解放軍東部戰區發文稱「指哪打哪」

大陸解放軍東部戰區1日發布名為《東風破》的MV，作為慶祝中共建政75周年獻禮，提及「東風快遞，指哪打哪」，展現執劍捍衛家園決心。此外，也特別以字幕提及陸方在9月25日，朝太平洋公海海域試射洲際彈道飛彈事件，而歌詞也提到：「洲際導彈指天涯，太平洋上展雄風」。

解放軍東部戰區微博公眾號在1日發布《東風破》MV。該MV由東部戰區融媒體中心與《海峽之聲》電台製作，總時長2分22秒。配文寫道，「長劍倚東風，執劍瞰海天；利劍出鳴鞘，仗劍衛家國。人民軍隊執神劍，時刻準備上戰場；和平海天共守護，家國昌盛萬年長。東風快遞，指哪打哪！」

歌曲搭配大陸軍方多個畫面，包括解放軍陸、海、空、火箭軍官兵演訓畫面，展示了各軍種的武器裝備。多款戰機和直升機升空，並有軍機進行實彈射擊，另有山東艦航母在海上訓練的畫面。

歌詞寫道：「直搗黃龍巨浪翻，普天皆知威力強；中國軍人志如鋼，捍衛和平不徬徨；東風破曉傳四方，彰顯軍威守大疆；精兵強將齊奮進，保家衛國創輝煌；人民軍隊執神劍，時刻準備上戰場，和平海天共守護，家國昌盛萬年長。」

解放軍火箭軍在9月25日上午8時44分向太平洋公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，「準確」落入預定海域。該行為引起國際熱議。大陸官方稱，此次發射是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水準，達到了預期目的。中方提前向有關國家作了通報。

這是陸方時隔44年再次向太平洋試射一枚洲際導彈。陸方但未說明導彈型號及飛行路徑，也沒有說明預定海域在哪裡。

對於此次導彈發射，美國與法國確認有接到中國的提前通報，五角大樓肯定這是「朝向減低誤解與誤判風險的正確一步」。但澳洲與紐西蘭表達擔憂與質疑，日本則批評中國未提前通知。我國防部則稱，運用聯合情監偵手段嚴密掌握。