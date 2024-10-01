和好了？曾怒罵大陸「宿敵」 金正恩向習近平電賀中共建政75週年

韓聯社引述北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩今天向中國國家主席習近平致電祝賀中共建政75週年，並強調「不斷鞏固和發展朝中傳統友誼」，是北韓「黨和政府的一貫立場」。

南韓中央日報9月20日報導，金正恩日前稱中國為「宿敵」，更曾在7月間下令北韓駐中國外交官「不要看中國臉色」，引發外界揣測。

根據報導，金正恩在電文中說，他相信北韓與中國的友好合作關係「將順應新時代要求」，按照「兩國人民的志向和願望」進一步得到加強和發展。

金正恩表示，中共建政75年來，中國人民在中共領導下「經受住歷史的種種考驗和挑戰，積極推進中國特色社會主義建設」，中國的「綜合國力和國際威望日益提高」。他並堅信，中國人民定將緊密團結在「以總書記同志（習近平）為核心」的黨中央周圍，實現「第二個百年奮鬥目標」。

金正恩最後強調，不斷鞏固和發展北韓與中國傳統友誼，是北韓「黨和政府的一貫立場」。

報導指出，金正恩上任後，每逢中共建政週年都會向習近平致賀電，今年的賀電與去年內容相似。先前，習近平曾在9月9日北韓76週年國慶向金正恩致賀電。

至於金正恩，則在9月15日向習近平回電，但他回電的消息直到9月22日才由北韓中央通信社發布，且是在南韓中央日報9月20日報導金正恩稱中國為「宿敵」後才發布。

南韓中央日報當時報導，多名北韓消息人士表示，金正恩稱中國是「宿敵」的具體背景和對象尚未確認，但很可能是出於北韓對中國的不滿。因為中國近期加強查緝北韓（透過中國的）走私行為，甚至扣押金正恩使用的物品且拒絕返還。

報導指出，曾任南韓國家情報院第一、第三次長的峨山政策研究院客座研究委員韓基範，今年3月曾發表報告提到，金正恩2015年初就曾指出，美國和日本是「百年宿敵」，但「中國是5000年的宿敵」。