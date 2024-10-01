南海局勢緊張...共軍南部戰區南海展開備戰巡航 為期2日

中國人民解放軍南部戰區組織艦艇編隊9月30日至10月1日位南海有關海域進行戰備巡航，為期兩日。

南部戰區微信公眾號1日消息指出，該巡航是根據年度軍事訓練任務安排，旨在提高聯合作戰能力，堅決維護南海地區和平穩定。

此前，中國與美菲在9月28日分別在南中國海附近進行軍演，雙方劍拔弩張態勢強烈。一邊是美國、菲律賓、日本、澳洲和紐西蘭等五國在菲律賓專屬經濟區內開展的第四輪海上合作活動（Maritime Cooperative Activity）。

另一邊是南部戰區在9月28日組織海空兵力在黃岩島（菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）附近海空域進行了偵察預警、海空巡邏等例行性演訓。並稱一切攪局南海、製造熱點的行動企圖，盡在掌握。戰區部隊時刻高度戒備，堅決挫敗破壞地區和平穩定的勾連行徑。

大陸外長王毅在9月27日與美國國務卿布林肯會面時，要求美國「不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力」。言下之意，中方將南海緊張局勢歸咎外部力量介入。

大陸智庫「南海戰略態勢感知計劃」近期發布的《南海航行及飛越狀況報告》指出，美軍一年有約8,000架次軍機在南中國海活動，每年也在南中國海維持1,600餘個艦日的水面力量存在。