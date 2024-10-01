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大陸部署南海船艦減少 菲：仍須作好長期對抗準備

中央社／ 馬尼拉1日專電
中國大陸部署在南海菲律賓索討區域的船艦總數在過去一週減少，南海緊張局勢似出現緩和跡象。圖為菲律賓擱淺在仁愛礁上的廢棄艦艇。圖／路透
中國大陸部署在南海菲律賓索討區域的船艦總數在過去一週減少，南海緊張局勢似出現緩和跡象。圖為菲律賓擱淺在仁愛礁上的廢棄艦艇。圖／路透

中國部署在南海菲律賓索討區域的船艦總數在過去一週減少，南海緊張局勢似出現緩和跡象。菲律賓海軍官員強調，仍須作好與中國長期對抗的準備。

根據菲律賓海軍每週監控報告，9月24日至30日期間，有178艘中方船艦出現在菲律賓所稱的「西菲律賓海」（West Philippine Sea），也就是菲律賓向南海延伸的200海里專屬經濟區範圍。

西菲律賓海與中國以九段線圈起的南海區域有所重疊，兩國長年以來摩擦與衝突不斷。

雖然178艘的數字看來較前一週期間的251艘大幅減少，但中方海警船和軍艦的數量相去不遠，也就是說，大幅減少的船種都是可疑民兵船。

海上民兵是指由中國政府組織、發展與控制的武裝力量，成員包括漁民，利用非軍非警的特殊身分執行準軍事任務，如通訊、間諜及騷擾他國船隻等。

就中國船艦部署區域而言，仍集中在中業島（Thitu Island）及仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）和仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天向媒體表示，評論中方船艦減少原因為時尚早，而且菲律賓必須聚焦大局與戰略層面，作好在西菲律賓海與中國長期對抗的準備。

崔尼代重申，菲律賓武裝部隊將繼續確保國家領土完整。

自從菲律賓於9月中旬撤回長駐在仙賓暗沙的海岸防衛隊巡邏艦之後，菲中兩國即未在南海傳出重大衝突事件。

菲律賓海軍9月26日也順利為擱淺在仁愛暗沙的海軍登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）運送補給品，未遭中國阻攔；雙方今年6月時曾在仁愛暗沙海域發生重大衝突，中方人員衝撞及持械登上菲船，造成菲方人員受傷。

南海 菲律賓 軍艦

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