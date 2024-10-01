韓中外交部：推動兩國元首11月APEC舉行會談

韓媒報導，韓中外交部長近日會面，討論推動兩國元首在11月亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行會談。

韓國朝鮮日報中文網今天引述韓國外交部報導，當地時間9月28日，為出席聯合國大會訪問美國紐約的韓國外交部長趙兌烈會見了中國外交部長王毅，舉行了約45分鐘的外長會談，並針對在11月祕魯APEC峰會等下半年多邊會議繼續展開高層交流達成協議。

報導說，若這次秘魯APEC韓中元首會談成功舉行，將是韓國總統尹錫悅在2022年之後、時隔約兩年再次會見中國國家主席習近平。

另有觀察認為，習近平可望以明年在慶州舉行的APEC領導人會議為契機，時隔11年訪韓。

據報導，王毅表示，全力支持明年韓國APEC主席國的工作，並將積極合作推動慶州APEC峰會取得豐碩成果。

王毅日前會見韓國國會韓中議員聯盟所屬議員時指出，希望慶州APEC峰會成為習近平訪韓的好契機。習近平上一次訪韓是於2014年7月朴槿惠政府時期。

兩國外長當天還討論了朝鮮半島情勢。

趙兌烈指出，北韓接連發射彈道飛彈，公開鈾濃縮設施，還在10月初最高人民會議上修改憲法，預告各種挑釁，美國總統選舉臨近，北韓威脅正在增加。王毅則表示，維護朝鮮半島和平與穩定是中韓兩國的共同利益，並稱中國今後將發揮建設性作用。