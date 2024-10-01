新華社：中美衛生部門同意加強機制性對話
新華社披露，中國國家衛生健康委員會副主任曹雪濤日前訪問華盛頓，與美國衛生與公眾服務部副部長帕姆（Andrea Palm）舉行會談。這是2017年以來首度有中國衛生部門部級代表團訪美。
據新華社9月30日發自美國華盛頓的報導，雙方同意加強機制性對話和多管道溝通，密切技術機構間合作，並在多邊平台上加強全球衛生事務協調。
曹雪濤在會上表示，中美兩國加強衛生健康合作夥伴關係有利維護兩國人民健康和全球健康福祉。中方願與美方加強政策溝通和立場協調，拓展癌症防治、慢病、人口老齡化、醫學研究等領域交流合作。
帕姆認為，全球最大和第二大經濟體間的合作對維護全球衛生安全至關重要，希望兩國在癌症防治、慢病、人口老齡化、氣候變遷與健康、營養以及抗微生物藥物耐藥等領域加深交流合作。
報導表示，曹雪濤訪美期間還與美國國立衛生研究院相關機構負責人和美國國家醫學院主席交流，也出席由華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）和中國健康和人口發展戰略研究院共同舉辦的中美衛生健康對話，「是兩國在衛生健康領域首次高水平的智庫對話」。
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