新華社：中美衛生部門同意加強機制性對話

「你好」、「老師好……」新華社報導，9月新學期開始後，位於沙烏地阿拉伯首都利雅德北部的一所中學，17名身著阿拉伯白袍的學生正跟著畢業於四川大學漢語國際教育專業的中文老師史肖，一遍遍誦讀著簡單的中文。儘管北京過去20年在世界各地廣設推廣中文（漢語）的「孔子學院」，近年來在歐美等地紛紛被迫關閉，但在中東、非洲卻有愈來愈多國家正興起一股學習中文的熱潮...

2024-10-01 06:00