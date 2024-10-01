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孟晚舟今日起再度任華為輪值董事長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為公告，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長。（路透）
華為公告，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長。（路透）

華為官網30日晚間公告，根據公司輪值董事長制度，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

孟晚舟於2023年4月19日首次值輪值董事長，而這次是她二度當值。

輪值董事長制度是華為獨特的管理模式，據悉， 華為於2004年起實行輪值COO（Chief Operation Officer，營運長）制度，後於2018年轉變為輪值董事長制度。目前華為共有三人輪值董事長，分別是徐直軍、胡厚崑和孟晚舟，每半年進行一次輪值。

有分析稱，輪值制度能讓公司領導層從不同角度審視公司的戰略和運營，避免個人決策的偏執和僵化。透過集體決策，也能平衡公司內部矛盾。但輪值制度也可能導致責任承擔不明的問題，且半年的任期對於完成一個完整的戰略周期來說也過於短暫。

孟晚舟是華為創辦人任正非之女，畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為。歷任公司國際會計總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。

孟晚舟在2018年在加拿大被捕並被拘押千日，並於2021年9月回到中國，其間，孟晚舟事件也成為中美加三國外交政治角力標的。

孟晚舟 財務

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