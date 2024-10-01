中共建政75周年招待會 陸前總理溫家寶精神矍鑠出席

未出席9月29日晚間中共建政75周年音樂會的中共前總理溫家寶，現身9月30日晚間舉行的中共建政75周年招待會。坐在中共總書記習近平左側的溫家寶，儘管一頭白髮但看起來精神矍鑠，席間還與習近平互動熱絡。與溫家寶現年同為82歲的中共前總書記胡錦濤，則依舊缺席30日的招待會。

慶祝中共建政成立75周年招待會30日晚間在北京人民大會堂舉行。據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。他強調，要居安思危、未雨綢繆，堅決戰勝一切不確定、難預料的風險挑戰。

報導稱，大陸國務院總理李強主持招待會，中共現任政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及國家副主席韓正出席招待會。

出席招待會的中共退休元老還有：李瑞環、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗。