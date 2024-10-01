美大使伯恩斯：二戰是美中交往最重要一段時間

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）日前表示，在美中交往的200多年歷史中，二戰應該是最重要的一段時間。「因此，我們要永遠把這段歷史緬懷在心，永遠不忘。」

美國駐華大使館官方微信號訊息指出，伯恩斯9月26日出席在北京舉辦的《戰爭時的英雄，和平時的友鄰——中美合作歷史影像展》開幕式指出，美中兩國人民之間的交往歷史可以追溯到18世紀，兩國又一起攜手走過第二次世界大戰。

「作為美國人，我們感到非常驕傲的是，我們和中國人民攜手作戰，幫助中國人民贏得這場戰爭。」伯恩斯表示，他在訪問中國各地時，經常會看到對二戰的紀念，包括紀念飛虎隊和陳納德將軍的博物館。

據了解，《戰爭時的英雄，和平時的友鄰——中美合作歷史影像展》9月26日至10月25日在北京美國中心展出，發起人為美國駐華大使館，本次展覽的照片和實物均來自中國收藏家鄒德懷先生，展示美中兩國在二戰期間並肩作戰，共同取得勝利所做出的重大貢獻。

在美中競爭導致關係緊張時，二戰記憶常被用來喚醒美中友好合作往事，特別是飛虎隊歷史。習近平2023年11月在美國舊金山出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會發表重要演講提及：回望歷史，中美關係的每個重要時刻，都離不開兩國人民的雙向奔赴。二戰期間中美人民用血與火鍛造了「飛虎隊情誼」。

值得注意的是，飛虎隊是第二次世界大戰期間由中華民國政府所聘請，由美國派遣志願軍支持抗日援華，提供戰機與飛行人員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。成為美中台三地共有的歷史記憶。