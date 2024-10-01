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今年第5位 香港終審法院英籍法官范理申宣布不續任

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
隨著大環境改變，香港終審法院今年已有五位海外非常任法官離任。（美聯社）
隨著大環境改變，香港終審法院今年已有五位海外非常任法官離任。（美聯社）

香港終審法院海外非常任法官再有一位不續任。86歲英國資深法官范理申（Nicholas Phillips）因「個人原因」，9月30日任期屆滿後不續任，結束其四屆、共12年的非常任法官任期。這也是今年第5位離任的香港終審法院海外非常任法官。

綜合《南華早報》、無線新聞等港媒報導，香港特別行政區司法機構發言人表示，范理申離任不影響香港終審法院運作，將繼續在本地和海外物色非常任法官。

范理申出生於1938年1月，畢業於劍橋大學國王學院，曾於2009-2012年擔任英國最高法院院長，自2012年起，擔任香港終審法院海外非常任法官。

香港特別行政區司法機構發言人稱，香港司法機構感謝范理申在任期內對香港終審法院工作的巨大貢獻以及對香港法治的支持。儘管近年有若干非常任法官離任，但絕大多數在任和離任的非常任法官都公開重申，繼續對香港的獨立司法制度以及香港法院致力維護法治充滿信心。

范理申任期屆滿後，香港終審法院官網顯示，香港終審法院共有10名非常任法官，包括4名非常任香港法官以及6名來自英國和澳洲的非常任法官。這6名來自海外法官分別為賀輔明勳爵（英）、廖柏嘉勳爵（英）、甘慕賢法官（澳）、范禮全法官（澳）、祈顯義法官（澳）與歐頌律法官（澳）。

特區司法機構表示，終審法院的上訴案件數字一直保持穩定，近期的法院人員變動不會影響終審法院的運作。特區司法機構會繼續物色本地及海外的合適人選出任非常任法官，如有合適人選，會按《基本法》及 《香港終審法院條例》相關條文的既定機制處理有關司法任命。

今年截至目前，在范理申以外，已有多名海外終審法官離任，包括75歲的岑耀信（Jonathan Sumption）、83歲的郝廉思（Lawrence Collins）；81歲的加拿大女性大法官麥嘉琳（Beverley McLachlin），以及86歲的澳洲大法官紀立信（Anthony Murray Gleeson）等。

對於前四名法官離任之因，岑耀信與郝廉思直言因香港政治局勢請辭，岑耀信離任時批香港限制自由，法治危殆已成極權社會；而麥嘉琳離任時表示，對法院的獨立性以及維護法治的決心充滿信心；紀立信則以「年事已高，不欲續任」為由不續任。

86歲英國資深法官范理申（Nicholas Phillips）因「個人原因」，9月30日任期屆滿後不續任，也是今年第五位離任的香港終審法院海外非常任法官。（圖／取自香港終審法院官網）
86歲英國資深法官范理申（Nicholas Phillips）因「個人原因」，9月30日任期屆滿後不續任，也是今年第五位離任的香港終審法院海外非常任法官。（圖／取自香港終審法院官網）

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