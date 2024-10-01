中美衛生部門在美會談 雙方將加強機制性對話

中美衛生部門日前在華盛頓舉行會談，雙方同意加強機制性對話和多渠道溝通，密切技術機構間合作，並在多邊平台上加強全球衛生事務協調。這也是自2017年以來中國大陸衛生部門部級代表團首次訪美。

據中國政府網國際合作司此前發布訊息，大陸國家衛生健康委副主任曹雪濤在26日至28日率團出席第79屆聯合國大會抗微生物藥物耐藥性問題高級別會議並訪問美國。訪美期間，曹雪濤會見美國衛生與公眾服務部副部長帕姆，除了向美方介紹二十屆三中全會精神外，也就落實兩國領導人共識推進中美衛生合作深入交換意見。

新華社報導，曹雪濤在中美會談中表示，中美兩國加強衛生健康合作夥伴關係，有利於維護兩國人民健康和全球健康福祉。中方願與美方加強政策溝通和立場協調，拓展癌症防治、慢病、人口老齡化、醫學研究等領域交流合作。

新華社引述帕姆言論指出，全球最大和第二大經濟體間的合作對維護全球衛生安全至關重要。希望兩國在癌症防治、慢病、人口老齡化、氣候變化與健康、營養以及抗微生物藥物耐藥等領域加深交流合作。

據了解，在美期間，曹雪濤同美國國立衛生研究院相關機構負責人和美國國家醫學院主席進行交流。曹雪濤還出席由美國戰略與國際問題研究中心和中國健康和人口發展戰略研究院共同舉辦的中美衛生健康對話，這是中美兩國在衛生健康領域首次高水平的智庫對話。此外，大陸代表團還參訪了加州大學洛杉磯分校。