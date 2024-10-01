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中共建政75年 習：統一是大勢所趨

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

中共建政七十五周年前夕，昨晚在北京舉行慶祝招待會，中共總書記習近平談話時稱，台灣是中國的神聖領土，要堅持一個中國原則和九二共識，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，並強調實現完全統一是大勢所趨，誰都無法阻擋。

新華社報導，上述招待會由中共政治局常委、大陸總理李強主持，政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希等高層出席。多位前常委包括溫家寶、汪洋、曾慶紅、王岐山等人也出席。

習近平發表談話稱，將以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興，是新時代「黨和國家的中心任務」。包含四層面，一是必須堅持中共領導，堅決維護中共中央權威和集中統一領導；二是必須堅持中國特色社會主義道路，進一步全面深化改革、擴大開放；三是必須堅持以人民為中心；四是必須堅持走和平發展道路。

他並稱，實現中華民族偉大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅定維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定。

就台灣議題，習近平稱，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。要堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。「實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。」

中共 九二共識 習近平

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