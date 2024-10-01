習近平重申一中 陸委會：應正視兩岸互不隸屬現實

中共總書記習近平今晚在中共建政75週年招待會上聲稱，堅持「一個中國原則」和「九二共識」等對台主張。陸委會對此回應，中共以這兩者作為兩岸互動的政治前提，沒有中華民國生存空間，中共應正視兩岸互不隸屬的現實。

習近平在招待會上針對台灣議題聲稱，台灣是「中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水」。要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂活動」。實現「祖國完全統一」，是「大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋」。

陸委會回應，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，這是客觀事實及台海現狀。中共以所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，沒有中華民國生存空間，早已遭台灣主流民意堅定拒絕。

陸委會進一步指出，總統賴清德就職演說已闡明延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標。

陸委會並呼籲，中共當局應正視兩岸互不隸屬的現實、理性面對台灣主流民意，與台灣民選政府務實進行對話，透過累積、堆疊善意，促進正向循環，為兩岸關係良性發展創造有利條件。

明天10月1日是中共建政75週年，中國官方依例在前一晚舉行招待會。習近平在會中還宣稱，實現「中華民族偉大復興」，是「包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望」。