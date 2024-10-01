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中共黨報剖析局勢 避免經濟小問題成大風險

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

中共中央黨校旗下報刊《學習時報》發表題為「全面客觀冷靜待當前經濟形勢」指出，當前中國經濟運行出現了一些新情況、新問題，要避免一些小問題演化成大的系統性風險。

文章稱，中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，對下一步經濟工作作出一系列重要部署。會議強調，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。這釋放出努力完成全年經濟社會發展目標任務的強烈政策信號。

《學習時報》指出，當前中國經濟運行出現了一些新情況、新問題，突出表現在：外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，推動經濟穩定運行面臨一些困難和挑戰。

今年第1季，大陸GDP增長5.3%，第2季增長4.7%，上半年GDP較去年同期增長5%。但從目前數據看，驅動經濟增長的「三駕馬車」的動力均有所減弱，3、4季經濟增長可能有所波動。

學習時報指出，化解當前經濟運行中的矛盾問題，需要科學制定時度效相適應的一攬子經濟政策，果斷出台的政策抓緊出台，有力推進的政策必須加快落地落細，絕不能無的放矢，但也不能草率行事。

中共

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