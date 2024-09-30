習稱「台是中國神聖領土」 陸委會籲正視兩岸互不隸屬

大陸國家主席習近平30日在慶祝中共建政75周年招待會上針對台灣議題表示，「台灣是中國的神聖領土」，重申堅持「一個中國原則」和「九二共識」。陸委會30日深夜回應，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，這是客觀事實及台海現狀；呼籲中共當局應正視兩岸互不隸屬的現實。

大陸30日晚間在人民大會堂舉行慶祝中華人民共和國成立75周年招待會，大陸國家主席習近平提及台灣表示，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。

習近平還說說，「實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。」

對此，陸委會30日深夜透過新聞稿回應，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，這是客觀事實及台海現狀。中共以所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，沒有中華民國生存空間，早已遭台灣主流民意堅定拒絕。

陸委會指出，賴總統就職演說已經闡明延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標。

陸委會呼籲中共當局應正視兩岸互不隸屬的現實、理性面對台灣主流民意，與台灣民選政府務實進行對話，透過累積、堆疊善意，促進正向循環，為兩岸關係良性發展創造有利條件。