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中共建政75周年 習近平：台灣是中國的神聖領土

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平在慶祝中共建政75周年的招待會上發表講話。央視
大陸國家主席習近平在慶祝中共建政75周年的招待會上發表講話。央視

30日晚間，大陸在北京人民大會堂舉行慶祝中共建政75周年的招待會，大陸國家主席習近平提及台灣問題，表示「台灣是中國的神聖領土」，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動，稱實現祖國完全統一「誰都無法阻擋」。

據新華社報導，慶祝中華人民共和國成立75周年招待會30日晚間在人民大會堂隆重舉行。招待會由中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強主持，中共高層還有趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席招待會，約3000名中外人士參加，習近平出席並發表談話。

習近平首先向大陸全國各族人民、向解放軍和武警、大陸各民主黨人派和無黨派人士致以崇高敬意，向香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向關心和支持新中國建設事業的友好國家和國際友人致以衷心感謝。

習近平指出，以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興，是新時代新征程黨和國家（中共、大陸）的中心任務。必須時時堅持中國特色社會主義道路，進一步全面深化改革、擴大開放，著力推動高品質發展，努力把國家發展進步的命運牢牢掌握在中國人民手中。

他還說，必須時時堅持走和平發展道路，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，努力促進世界和平安寧和人類共同進步。

習近平強調，實現中華民族大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅定不移維護及促進香港、澳門長期繁榮穩定。

針對台灣，習近平指出，「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。

他說，「實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。」

習近平強調，人類共處一個地球，各國人民命運與共。要弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體。

對於中共建政75周年，習近平表示，經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明燦爛的前景。同時，前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻。我們要居安思危、未雨綢繆，堅決克服一切不確定難預料的風險挑戰。任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐。

據報導，出席招待會的還有李瑞環、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗等前中共領導高層。

大陸30日在北京舉行慶祝中共建政75周年的招待會。央視
大陸30日在北京舉行慶祝中共建政75周年的招待會。央視

中共 習近平 香港

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