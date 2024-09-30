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香港終審法院英籍法官范理申宣布卸任 今年第5人

中央社／ 香港30日綜合外電報導

香港司法機構表示，終審法院的英國籍非常任法官范理申將在今天任期屆滿後卸任，他是今年離開終院的第5名外籍法官。

法新社報導，長期以來，港府一直認為，外籍非常任法官坐鎮終審法院，是國際對於香港司法體系深具信心的象徵。而且相較於中國不透明、由黨主導的司法制度，香港司法體系原本是獨立的。

不過，終院非常任法官今年出現前所未見的出走潮，現年86歲范理申（Nicholas Addison Phillips）則是最新離任的外籍法官。

的范理申今天發布聲明稱，如他近期所表示，基於個人因素，今年9月30日任期屆滿後，他無意再延長任期。

今年6月，75歲的英國籍法官岑耀信（JonathanSumption）和83歲的郝廉思（Lawrence Collins）也相繼掛冠求去。岑耀信還曾投書英國「金融時報」（The Financial Times），稱由於「法治受到嚴重破壞」，因此他決定離開終院。

郝廉思也說，香港的「政治局勢」是他無意續任的原因。

終院的另2名外籍法官，包括來自澳洲的紀立信（Anthony Gleeson）和加拿大籍的麥嘉琳（BeverleyMclachlin）也分別於今年3月和7月卸下職務，原因是他們年事已高和個人因素。

司法 英國 香港

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