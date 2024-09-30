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美對台軍援 陸國台辦：美方是在助長鼓勵「台獨」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華30日晚間表示，正告民進黨當局，無論從美國討來多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華30日晚間表示，正告民進黨當局，無論從美國討來多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志。記者陳政錄／攝影

美國總統拜登29日通過對台灣5.67億美元的軍事援助，大陸國台辦發言人陳斌華30日晚間表示，正告民進黨當局，無論從美國討來多少武器，都動搖不了大陸解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了大陸粉碎「台獨」圖謀、維護國家主權的強大能力。

陳斌華說，大陸堅決反對美國與「中國台灣地區」展開任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向「中國台灣地區」提供武器。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾，但美方所作所為是在助長鼓勵「台獨」冒險行徑，是在破壞台海地區和平穩定。

他說，大陸敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤訊號。

陳斌華認為，民進黨當局上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，為謀求「台獨」分裂，向外部勢力獻媚求援。民進黨當局窮兵黷武，不會給台灣帶來安全，只會讓台灣日益兵凶戰危。正告民進黨當局，無論從美國討來多少武器，都動搖不了大陸解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了大陸粉碎「台獨」圖謀、維護國家主權的強大能力。

今天下午，大陸外交部發言人林劍也在主持例行記者會時說，這再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。必須指出，「台獨」是死路一條，美國執意以武助獨，必將引火燒身自食惡果。

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