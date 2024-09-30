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韓媒社論：中國製IP Cam充斥 韓國人成為被偷窺目標

中央社／ 台北30日電

韓國朝鮮日報今天發表社論，直指韓國80%的網路攝影機（IP Cam）為中國製，而中國的淫穢網站上，以中國製IP Cam拍攝的韓國人私生活影片大量流通，韓國人在日常生活中不知不覺成為中國淫穢網站的偷窺目標。

這篇社論指出，在中國的這些淫穢網站上，到處都是侵入韓國家庭客廳、婦產科分娩室、更衣室、游泳池、按摩店等「肯定會暴露身體」場所的影片。去年在首爾一家整形外科，包括藝人在內的就醫者更衣過程的影片，

就被違法洩露後上傳網路。

社論提到，在其中某個中國網站上，分類為「韓國人」的影像在所有國家中是最多的，韓國人在日常生活中，不知不覺成為了中國淫穢網站的目標。

這篇社論直指，在家庭照護、商業、公共設施中廣泛使用，原用於防範不法的IP Cam中，有80%是中國製的。據悉，中國製的IP Cam，存在著製造商在伺服器和設備上植入的「後門」，可竊取用戶訊息。

社論說，大多數韓國用戶是透過海外直接購買廉價的中國製IP Cam，因此成為韓國政府管理的死角。如今，連掌控韓國市場的中國製掃地機器人，也安裝了IP Cam。

這篇社論指出，IP Cam與閉路電視不同，因為使用網路，因此容易被駭客攻擊，但韓國政府、業界和用戶卻普遍缺乏安全意識。而像美國、英國、澳洲等國家以資訊安全為由，已加強了對中國製攝影設備的安全管控，進而停用。

同時，韓國方面也查明，安裝在軍隊的1300多部防盜攝影機是中國製品，因此決定逐步拆除。

社論直指，針對滲透到韓國軍隊、商業設施乃至家庭臥室的中國製IP Cam建立對策，已經迫在眉睫。韓國政府有必要針對中國製IP Cam及裝有IP Cam的電子設備，進行安全檢查，並向用戶廣泛宣傳駭客攻擊的風險和因應方法。

這篇社論最後表示，只要使用網路，就不可能從源頭上杜絕駭客攻擊的危險。作為退而求其次的選擇，使用中國製IP Cam的韓國用戶必須提高警惕，要先修改帳號和密碼。

社論 網路

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