石破茂提日中元首溝通重要性 中國：持開放態度
日本自民黨前幹事長石破茂當選自民黨總裁後的日中關係和互動備受討論，石破茂昨天則提及兩國國家元首間溝通交流的重要性；中國外交部今天回應稱，對兩國各層級對話交流持開放態度。
日本自民黨27日進行總裁選舉，石破茂勝出，成為自民黨第28任總裁，預計將獲國會指名成為第102任首相。
綜合陸媒報導，石破茂29日在日本廣播協會（NHK）節目中提到日中兩國國家元首間溝通交流的重要性。對此，有日媒下午在中國外交部例行記者會提問時尋求中國的評論。
中國外交部發言人林劍表示，中日互為近鄰，同為亞洲和世界的重要經濟體，擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間。中方對兩國各層級對話交流持開放態度，希望日方與中方相向而行，為兩國關係的改善和發展發揮建設性作用。
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