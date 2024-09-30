救觀光！大陸再給葡萄牙、希臘等4國免簽待遇

為吸引更多境外遊客，大陸去年底以來已先後單方面給予多個國家免簽入境待遇。針對大陸外交部長王毅出席聯大期間，宣布給予葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛維尼亞免簽待遇，大陸外交部發言人林劍30日在北京表示，促請有關國家也給予中方人員更多的簽證便利。

林劍表示，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛維尼亞持普通護照人員試行免簽政策。2024年10月15日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員赴中國大陸經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。他同時促請有關國家也給予中方人員更多簽證便利。

公開資料顯示，自2023年底以來，大陸已先前宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、汶萊、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、澳洲、紐西蘭、波蘭、丹麥、塞普勒斯等國實施單方面免簽。此外，位於大陸19個省區的41個對外開放口岸，也已針對54個國家人員實施72小時或144小時過境免簽。

據大陸國家移民管理局統計，今年上半年全大陸各口岸入境外國人1,463.5萬人次，較去年同期增長152.7%，但仍未恢復至疫情前2019年時的水準。