美國軍援5.67億美元 陸外交部：為賴清德推行台獨撐腰

白宮表示，美國總統拜登29日批准對台灣提供5.67億美元（約合新台幣180億元）軍援。對此，大陸外交部發言人林劍稱，這是為賴清德和民進黨當局頑固推行台獨、挑釁一個中國原則撐腰打氣。

林劍在周一下午例行記者會上回答相關提問時表示，美方再次向台灣提供武器，嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」，實際上是為賴清德和民進黨當局頑固推行台獨、挑釁一個中國原則撐腰打氣。

林劍稱，這再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是台獨勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。

林劍指出，台獨是死路一條，美國執意以武助獨，必將引火燒身、自食惡果。

他說，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣。美國不論向台灣提供多少武器，都絲毫動搖不了我們反對台獨、捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。」