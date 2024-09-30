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拜登軍援台灣179億 中國：美國為賴清德撐腰打氣

中央社／ 台北30日電
大陸外交部發言人林劍。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人林劍。圖／取自大陸外交部官網

針對美國總統拜登授權軍援台灣5.67億美元，中國外交部發言人林劍今天聲稱，美方此舉實際上是為「賴清德和『民進黨當局』頑固推行台獨、挑釁『一個中國原則』撐腰打氣」，中方敦促美方停止以任何方式武裝台灣。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍聲稱，美方再次為台灣提供武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」特別是「八一七公報」，實際上是為「賴清德和『民進黨當局』頑固推行台獨、挑釁『一個中國原則』撐腰打氣」。

他宣稱，這再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨勢力的分裂活動」和「以美國為首的外部勢力」對其的「縱容支持」。

林劍又聲稱，中方必須指出，「台獨是死路一條，美國執意『以武助獨』必將引火燒身，自食惡果」。中方敦促美方確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，停止以任何方式武裝台灣。美國不論向台灣提供多少武器，都絲毫動搖不了中方「反對台獨、捍衛國家主權和領土完整的堅定決心」。

據白宮今天公布的備忘錄，拜登（Joe Biden）根據美國憲法及法律賦予的權力，授權從美國國防部的防禦物資及服務中調撥最高5.67億美元（約新台幣179億元）以及軍事教育和訓練，向台灣提供援助。這是美國迄今最大的此類援助計畫。

台獨 拜登 美國

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