中共黨校報紙坦言中國經濟問題 籲避免系統性風險

中共中央黨校機關報學習時報今天發表文章坦言，中國中小微企業還有不少經營困難，且消費者和投資人對房市、股市信心不足，居民增收管道不寬，因此要正視當前中國經濟運行中客觀存在的問題，避免「小問題演化成大的系統性風險」。

文章還提醒，中國今年第1季經濟成長率5.3%，第2季為4.7%，上半年則成長5%。但從目前數據看，驅動經濟成長的「三駕馬車」的動力均有所減弱，第3、4季經濟成長的「形」可能有所波動。

上週，中國三大金融監管機構及中共中央政治局接連推出一系列救市方案及政策宣示後，這篇題為「全面客觀冷靜看待當前經濟形勢」的文章指出，上週政治局會議強調，要「全面客觀冷靜」看待當前經濟形勢，正視困難，但會議也釋放出努力完成全年經濟社會發展目標任務的「強烈政策信號（訊號）」。

文章坦言，當前中國經濟運行出現了一些「新情況、新問題」，突出的是表現是：外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，推動經濟穩定運行面臨一些困難和挑戰。

這篇文章提到，要正視當前經濟運行中客觀存在的問題，包括市場經濟主體活力還不充分，特別是中小微企業還有不少經營困難；統一大市場建設尚存在不少阻隔，市場要素流動不夠通暢。

此外，財政貨幣政策實施力度和傳導機制仍待強化，尤其是當前市場「預期不夠穩」，集中反映在廣大消費者和投資人對信貸市場、房地產市場、資本市場等信心不足，廣大城鄉居民增收管道不寬等。

文章提到，中國今年第1季經濟成長率5.3%，第2季為4.7%，上半年則成長5%。但從目前數據看，驅動經濟成長的「三駕馬車」的動力均有所減弱，第3、4季經濟成長的「形」可能有所波動；然而，中國經濟基本面及有利條件，也就是中國經濟發展的「勢」，並未改變。

文章指出，對於上述問題「不能視而不見、久議不決，避免一些小問題演化成大的系統性風險」。

這篇文章認為，化解當前中國經濟運行中的矛盾和問題需科學制定時度效相適應的「一攬子經濟政策」，該果斷推出的政策抓緊推出，該有力推進的政策必須加快落地、落細，絕不能消極畏難、無的放矢，但也不能盲目冒進、草率行事。